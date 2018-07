Mikloš hodnotí Ukrajinu, jeho slová mnohých prekvapia: Boj proti korupcii a oligarchom

Mikloš sa tak vyjadril pre nemecký denník Die Welt, pričom slovenskú verziu priniesol portál Euractiv. Podľa neho Ukrajina za štyri roky dosiahla oveľa viac, ako sú ľudia ochotní priznať.

„Po prvýkrát v novodobej histórii Ukrajiny sa krajina skutočne mení zo skorumpovaného, ​​nefunkčného, oligarchického systému smerom k fungujúcej trhovej ekonomike a liberálnej demokracii," napísal exminister.

Dodáva, že aj napriek tomu, že Ukrajina čelí veľkému množstvu problémov, za posledné štyri roky sa dosiahlo viac ako za predchádzajúcich viac ako dvadsať rokov.

Krajinu podľa neho čaká ešte veľa práce najmä v boji proti korupcii, hoci aj v nej už sa počas vlád Arsenija Jaceňuka a Volodymyra Hrojsmana dosiahlo veľa. „Štyri z piatich oblastí, ktoré boli najväčšími zdrojmi korupcie, boli uzavreté alebo aspoň výrazne obmedzené," uviedol Mikloš.

#TIGER2016 crowd, FYI: https://t.co/FSqb9GDfdz

- Ivan Miklos messages, #UkrFinForum16: Populists are the most serious threat for Ukraine... pic.twitter.com/96VmWt4CBb