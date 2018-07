Národná koalícia: Riaditeľ RTVS by mal zvážiť ďalšie pôsobenie Michala Havrana

„Tento zúrivý liberál s neskrývanou nenávisťou vo svojom článku Pošlite Kuffu do cirkusu verejne osočil katolíckeho kňaza Marián Kuffu. Človek s takýmto vystupovaním jednoducho na obrazovku verejnoprávnej televízie nepatrí,“ zdôraznil prvý podpredseda Národnej koalície Peter Sokol.

Členovia Národnej koalície podľa Petra Sokola zostali znechutení „hyenistickým“ útokom Michala Havrana prostredníctvom spomínaného článku na jednu z najvýraznejších postáv katolíckej cirkvi, a to Mariána Kuffu. „Havran si rád uvádza, že je vyštudovaný teológ, čo podľa neho mu asi dáva právo vyjadrovať sa k cirkevným otázkam. Tentokrát to však svojím hanobením nielen konkrétneho človeka, ale aj kresťanstva a kresťanov, prehnal až príliš,“ dodal Sokol s tým, že strana zvažuje aj ďalšie právne kroky v tejto veci, lebo „slušnosť patrí všade, nielen do ulíc, do politiky, ale aj do médií.“

Autor pod menom Michal Havran mal na portáli denníka SME článok s názvom „Pošlite Kuffu do cirkusu“ s podtitulom „Prelátom vyhovujú čo najdebilnejší veriaci“ a podnadpisom „Z Márie Barbie“.