Nie je pravda, že Bratislava nemá informácie o organizovaní výstavby D4 a R7, tvrdí MDV

BRATISLAVA - Nie je pravda, že by hlavné mesto nemalo potrebné informácie o organizovaní výstavby bratislavského obchvatu, keďže sa už takmer rok konajú aj za účasti magistrátu pravidelné porady. Tvrdí to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré tak reaguje na utorkové (26.6.) vyhlásenie primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, že stavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je projekt európskeho rozmeru, a preto by malo mať rovnaké parametre aj informovanie o ňom.

Na poradách, ktoré sa konajú raz týždenne, sa podľa ministerstva spolu s hlavným mesto preberá aj organizácia dopravy počas výstavby. "Nerozumieme preto, prečo na týchto stretnutiach mesto nepredložilo svoje návrhy riešenia obchádzok. V prípade, že bude mesto súčinné s koncesionárom, ktorý výstavbu zastrešuje, rovnako ako sú niektoré iné mestské časti, určite sa podarí nájsť najlepšie riešenie. Príkladom môžu napríklad Podunajské Biskupice a zmenená plánovaná uzávierka cesty Vinohradnícka," uviedol rezort.

Ministerstvo tvrdí, že ide o rozsiahlu stavbu, a preto už v predstihu mohutne posilnilo vlakové spojenie do Bratislavy a veľmi intenzívne pracuje na výstavbe záchytných parkovísk. Podľa rezortu je teraz na hlavnom meste, aby adekvátne posilnilo aj vnútromestskú dopravu. "Nebránime sa ani kontaktnej osobe, ktorá by na odbornej úrovni komunikovala s koncesionárom, ktorý výstavbu zastrešuje. Boli by sme však radi, keby pán Nesrovnal o podobných požiadavkách informoval aj pána ministra a nielen médiá, urýchlilo by to efektívnu komunikáciu," podotklo ministerstvo. To verí, že prípadné obštrukcie zo strany mesta pre blížiace sa komunálne voľby neposunú výstavbu obchvatu Bratislavy.

Primátor Nesrovnal v utorok avizoval, že požiada ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby mala výstavba D4 a R7 splnomocnenca zodpovedného za komunikačnú koordináciu. Potrebu komunikačného koordinátora podľa Nesrovnala jasne dokumentujú otázniky okolo výstavby v katastri Jaroviec, ktoré sa týkajú zmeny spôsobu stavby, ale tiež medializované prípady úhynu rýb v Jarovskom ramene, či pochybnosti okolo použitého materiálu na stavbe. Podľa primátora je tiež potrebné určiť presný záväzný harmonogram výstavby a vytvorenie reálnych obchádzkových trás. "Ak niekto ráta s tým, že na obchádzkové trasy bude možné použiť Gagarinovu alebo Prievozskú, ktoré sú už teraz upchaté, mýli sa," upozornil Nesrovnal.