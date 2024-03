Ďalšie veľké prekvapenie eurovolieb: Demokrati vytiahli známe meno, kandiduje bývalý policajný prezident

(Zdroj: SITA/AP, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - O kreslo v európskom parlamente zabojuje v blížiacich sa eurovoľbách aj Štefan Hamran. Bývalý policajný prezident posilnil kandidátku mimoparlamentnej strany Demokrati. Strana to oznámila na tlačovej konferencii.

Demokrati do eurovolieb povedie jej predseda Jaroslav Naď. Na druhom mieste bude bývalý policajný prezident Štefan Hamran. Tretie miesto kandidátky obsadí bývalá poslankyňa parlamentu Jana Žitňanská. Naď o tom informoval na sobotňajšej tlačovej konferencii.

Do europarlamentu kandidujú tiež expremiér Eduard Heger, Andrea Letanovská, Juraj Šeliga, Dorota Nvotová, Michal Kiča, Jozef Mihál a Kristián Čekovský. Na kandidátke budú aj Michal Drotován, Jarmila Koteková, Natália Svitková, Monika Podhorány Masariková a Tomáš Meravý.

Tohtoročné voľby do europarlamentu považuje Naď za mimoriadne dôležité. Slovenská republika podľa neho potrebuje v Európskom parlamente zodpovednú reprezentáciu a morálne a hodnotové líderstvo. "Spoločne s našimi partnermi, spojencami sa musíme postaviť Putinovi, musíme sa postaviť zlu a ukázať, že stojíme na správnej strane barikády," poznamenal. Deklaroval, že hodnotami strany sú demokracia, spravodlivosť a bezpečnosť občanov.

Demokrati predstavili kandidátov do eurovolieb (Zdroj: Facebook/Demokrati 2023)

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr do nedele (10. 3.).