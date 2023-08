Sme rodina vyzýva ministerstvo a vládu, aby podporili zákaz dovozu ukrajinského obilia

Jaroslav Karahuta a Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Dovoz a predaj ukrajinského obilia na Slovensko musíme od 16. septembra zastaviť tak, ako to urobí Poľsko a tak, ako to urobí Maďarsko, lebo inak zničíme náš vidiek," podčiarkol Kollár. "Aby nedošlo k omylu, my nechceme zastaviť tranzit, ktorý ide aj dnes cez Poľsko, cez Slovensko, aj cez Maďarsko. Toto nechceme obmedziť, my chceme urobiť len zákaz dovozu," povedal predseda NR SR.

Archívne video: Boris Kollára a Jaroslav Karahuta o podpore zákazu dovozu ukrajinského obilia na Slovensko

Boris Kollára a Jaroslav Karahuta o podpore zákazu dovozu ukrajinského obilia na Slovensko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)



Pripomenul, že 15. septembra končí európska dohoda o zákaze dovozu ukrajinského obilia pre päť štátov EÚ a nie je zatiaľ pripravené ďalšie riešenie pre ukrajinské obilie.

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Žiadame ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša, aby v pondelok 4. septembra navrhol (na stretnutí agroministrov EÚ v Španielsku, pozn. TASR) rozšíriť body rokovania o bod ´obilie´. Žiadame zároveň premiéra Ľudovíta Ódora, aby v rámci Európskej rady podporil našich poľnohospodárov a trval na tom, aby zákaz dovozu ukrajinského obilia pokračoval minimálne do konca tohto roku. Inak nám hrozia nepokoje na slovenskom vidieku," podčiarkol šéf parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina).