Deficit má tento rok vzrásť: V ďalších rokoch bude podobný

BRATISLAVA - Hospodárenie slovenských verejných financií by sa malo v roku 2023 oproti tomu predchádzajúcemu zhoršiť o 3,7 percentuálneho bodu (p. b.). Deficit by tak mal dosiahnuť 5,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnej analýze ekonomického a menového vývoja v SR. Na ďalšie dva roky očakáva schodky na podobnej úrovni 6,3 % a 5,3 % HDP.