Zo starých eurofondov zostáva vyčerpať ešte 4,19 miliardy eur

BRATISLAVA - Z eurofondov programového obdobia 2014-2020 sa od konca mája do piatka minulého týždňa (16. 6.) podarilo vyčerpať 95,07 milióna eur. Z celkovej alokácie 14,50 miliardy eur je tak vyčerpaných 10,31 miliardy eur a zostáva vyčerpať ešte 4,19 miliardy eur. Vyplýva to z informácie o stave implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov k 16. júnu 2023 a implementácie investícií Plánu obnovy a odolnosti SR a Operačného programu (OP) Slovensko 2021 – 2027, ktorú v stredu zobrala na vedomie vláda.

Najvyšší zostatok eurofondov má OP Integrovaná infraštruktúra, a to vo výške 1,872 miliardy eur. Druhý najvyšší zostatok vykazuje OP Kvalita životného prostredia, kde zostáva vyčerpať ešte 957,3 milióna eur a na treťom mieste je Integrovaný regionálny OP so zostatkom 783,2 milióna eur. Z celkovej sumy 4,19 miliardy eur je plánovaných na riešenie energokrízy (program SAFE) 1,04 miliardy eur, program na podporu odídencov z Ukrajiny FAST-CARE by mal získať 315,25 milióna eur.

Archívne video: Richard Raši o (ne)čerpaní eurofondov: Slovensko premárnilo 100 miliónov eur

Na čerpanie ostatných projektov by tak zostalo 2,84 miliardy eur, čo je 19,66 % z alokácie. Vláda zároveň uložila viacerým ministrom konkrétne úlohy na vyhlásenie výziev a verejných obstarávaní na projekty z plánu obnovy. Zároveň majú rezorty vyhlásiť plánované výzvy Programu Slovensko 2021 – 2027, ktoré majú schválené hodnotiace kritériá.