Vystrieda Kaliňák na poste prešovského župana Majerského?

Ľudia vás poznajú z televízie, už roky obhajujete záujmy miest a obcí, prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Som Medzilaborčan, ktorý sa narodil v Humennom a žijem v Prešove. Viac ako 20 rokov sa venujem samospráve, žijem s obcami s mestami a ich problémami a hľadám a ponúkam riešenia. V týchto voľbách nastal čas presadiť riešenia na úrovni prešovskej župy. Župa sa uzavrela do seba a je potrebné ju otvoriť pre ľudí v kraji. Obrazne by som povedal, že nové cesty so starým vedením nevedú do želaného cieľa.

Nezačali ste s kampaňou príliš neskoro? V diskusii v televízii JOJ bol uverejnený prieskum kde Majerský mal 47 a vy 25 percent.

Tento prieskum je z času, keď som ani poriadne neohlásil kandidatúru a nemal som ani jeden billboard. Odvtedy sa stretávam s ľuďmi v regióne. Každé podanie rúk, každý rozhovor vnímam ako záväzok, aby sme náš kraj zmenili a tým aj náš život v ňom. Vidím veľa nahromadených problémov, vidím, že ľudia čakajú na pomoc a istotu, že sa župa o nich zaujíma. Nestačí sa len chváliť cestami, ale aká je kvalita života? Čo sa urobilo pre ľudí? Ľudia mi hovoria, že župa sa stala živobytím pre jedného človeka a stranu, ktorú vedie, ale oni zostávajú na okraji záujmu. To musíme zmeniť a na prvom mieste musí byť bežný človek a jeho život!

Galéria fotiek (3) Volebný tím Michala Kaliňáka

Zdroj: archív M.K,

Majerský sa chváli asfaltovaním ciest a rekordným čerpaním eurofondov...

Pán končiaci župan Majerský sa v televíznych debatách opakovane vyjadril, že župa je lídrom v čerpaní eurofondov v počte 4 088 projektov. Musel som mu preto pripomenúť, že župa samotná realizovala len 37 projektov. Zvyšných vyše 4 000 projektov realizujú iné subjekty. Nepatrí sa pýšiť sa cudzím perím. A oprava a údržba komunikácií patrí medzi základné povinnosti kraja, to nie je nič na chválenie. V komunikácii s ľuďmi treba hovoriť pravdu. Iba tak sa buduje dôvera a iba tak môžeme všetci spoločne meniť náš kraj k lepšiemu.

O vás hovorí ako o teoretikovi čo píše knihy...

Som človek z praxe, s viac ako dvadsať ročnými skúsenosťami v samospráve. Spolupracujem s mnohými kolegami, expertami z praxe a tiež s predstaviteľmi politických strán, ktoré podporujú moju kandidatúru a volebný program. Dokazujú to aj skúsení starostovia a primátori, ktorí ma podporujú. Chcem zdôrazniť, že ponúkam odbornosť, profesionalitu a sociálnu solidaritu. Na to, aby človek premieňal teoretické plány do praxe, potrebuje aj skúsenosť v oblasti, v ktorej pôsobí. Som pripravený pracovať pre ľudí a tieto smiešne konštatovania zo strany oponenta považujem za veľmi lacný argument.

Čo vyčítate Majerskému, že zanedbal vo vedení kraja?

Majerský sľubuje to, čo splniť nemôže a neurobil to, čo splniť mal. Prešovská župa sa uzavrela sama do seba, je detašovaným pracoviskom KDH. Preto zavediem výjazdové rokovania každý mesiac, v každom okrese, za účasti primátorov, starostov, poslancov župy z daného volebného obvodu, zástupcov škôl a sociálno-ekonomických aktérov a výsledky rokovania budú predmetom diskusie s občanmi. Ľudia nemusia chodiť na župu, ale župa príde za nimi. Župa tiež prestane vylievať peniaze na rôzne pseudoanalýzy a poradenstvo a bude veci riešiť gazdovským rozumom.

Prešovský kraj je najmenej rozvinutý na Slovensku...

V našom kraji má pätina dospelých len základné vzdelanie. Desatina ľudí je bez práce. Tí, čo majú prácu robia za najnižšie mzdy na Slovensku. Až 19 % ľudí ohrozuje chudoba. Viac ako 3 % domácností nemá vodovodnú prípojku. Toto sú naše problémy. Župa musí byť servis pre mestá a obce, ktoré riešia životné situácie ľudí. Preto jasne hovorím, ak sa chceme pohnúť do budúcnosti a meniť kvalitu života, je potrebné vo voľbách urobiť základný krok. A to odmietnuť súčasnú stagnáciu a úpadok.

Ako to chcete zmeniť?

Župa okamžite prestane predávať budovy a prerobí ich na zariadenia sociálnych služieb alebo nájomné byty pre nedostatkové profesie, ako sú zdravotné sestry alebo učitelia. Začne komunikovať so základnými školami, aby sme mali dostatok vzdelaných absolventov pre firmy v kraji a aby neodchádzali za prácou inam. Od polovice roka 2023 zavedieme pojazdné predajne potravín a podporíme dobrovoľných hasičov, ktorých štát dostal na kolená. Už od Veľkej noci budeme vedieť, v ktorom okrese je obchodným partnerom župy sociálny podnik, obecná alebo mestská firma alebo miestna akčná skupina. Zo župy sa už nebudú vyvážať peniaze na druhý koniec republiky! To musí skončiť!

Galéria fotiek (3) Michal Kaliňák

Zdroj: archív M.K./FB

Ako zabezpečíte pojazdné ambulancie? Majerský tvrdí, že vôbec neviete o čom hovoríte.

Majerský hovorí o problémoch, ja o riešeniach. Pojazdné ambulancie sú súčasťou v Bruseli schváleného projektu 20 subjektov, z čoho 3 sú lekárske fakulty. Keby projekt nespĺňal legislatívne požiadavky (Majerský tvrdí, že potrebujú licenciu a sú nedôstojné) alebo by nebol uskutočniteľný, sotva by nám ho v Bruseli schválili. Ale pán končiaci župan po piatich rokoch vo funkcii nevie ani ako sa počíta zadlženie kraja, takže toto je preňho zrejme príliš zložité. (Úsmev)

Ako chcete dotiahnuť viac turistov? To predsa nie je v silách župy

V Poľsku s miestnymi partnermi mám pripravený projekt na budovanie značky Karpaty, kde máme zazmluvnených 5 lietadiel čínskych turistov na turnus Poľsko/Slovensko. Župa zriadi cestovnú kanceláriu a bude lanáriť turistov. Náš kraj je krásny a ponúka veľa pre turistov. Len zjavne to župana nezaujíma. Stačí sa pozrieť ako skončilo unikátne múzeum Andyho Warhola, kde sa vracali peniaze. To je zo strany župana doslova sabotáž voči vlastnému kraju.

Podľa našich informácií dobiehate Majerského v prieskumoch, dokonca v jednom prieskume ste ho už predbehli. Čo by ste odkázali voličom?

Prešovský kraj potrebuje zmenu, potrebuje odbornosť a profesionalitu. Už v sobotu 29. októbra máme šancu zmeniť náš kraj a zmeniť ľuďom život. Dokážeme to!

Advertoriál pripravený v spolupráci s kandidátom na predsedu Prešovského samosprávneho kraja Michalom Kaliňákom.