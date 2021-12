Vianoce priateľské k životnému prostrediu? Darujte si spoločný čas a nové zážitky!

Ako máme chápať Vianoce vo vzťahu k udržateľnému životnému štýlu?

Vianoce a všeobecne sviatky sa bohužiaľ stali obdobím nadspotreby, konzumu a plytvania. Naháňame sa za najlepšími a najväčšími darčekmi, namiesto potešenia blízkej osoby často myslíme na to, aby sme mali pri obdarovaní dobrý pocit najmä my. V predvianočnom zhone sa stane, že skĺzneme k nákupu generických darčekov, zabalíme ich do papiera, ktorý zakrátko vyhodíme a obdarovaná osoba dostane darček, ktorý ani nepotrebuje, ani nevyužije a vlastne ani nechce. Minuli sme tak drahocenné zdroje ako financie, čas, energiu či prácu celkom zbytočne. Navyše sa z darčeka a jeho balenia stane odpad.

Je možné k darčekom pristupovať inak?

Samozrejme. Dôležité je v prvom rade počúvať, čo nám ostatní hovoria a kupovať naozaj len to čo si želajú, čo vieme určite, že ich poteší. Dnes existuje obrovské množstvo šikovných lokálnych tvorcov, ktorí si zaslúžia našu podporu.Lokálne darčeky sú šetrnejšie k životnému prostrediu, vyrobené z kvalitnejších a častokrát udržateľnejších materiálov. Podporou lokálneho tvorcu taktiež podporíte konkrétneho človeka, ktorý do výroby vkladá seba samého. Naproti tomu máme nadnárodné korporácie, ktoré majú od zodpovedného správania k svojim zamestnancom či životnému prostrediu naozaj ďaleko. Pravdaže je aj veľa komerčných značiek, z ktorých sa dá vybrať. Je však určite dobré rozmýšľať nad tým, z čoho je darček vyrobený a čo po ňom zostane, keď doslúži.

Zdroj: Tomáš Ryšavý

Máte tipy na last-minute darčeky pre tých, ktorí chcú pri vianočnom nakupovaní zohľadniť a znižovať svoj vplyv na životné prostredie?

Krásnymi udržateľnými darčekmi sú napríklad darčeky z druhej ruky, ktoré nájdete v reuse centrách, online či v bazároch. Častokrát tu objavíte krásne predmety s nostalgickou hodnotou (spomeňte si napríklad na obľúbené spoločenské hry z detstva), ktoré šetria okrem prírodných zdrojov aj tie vaše. Vrátite do obehu nechcenú vec, potešíte blízkeho človeka či nesiahnete na dno svojich finančných rezerv. Masa vyrobená človekom je už ťažšia ako príroda sama. Nepotrebujeme vyrábať ďaľšie a ďalšie, pretože s nimi nevieme nakladať.

Aký darček môže podľa vás potešiť tých, ktorým na životnom veľmi záleží?

Jedny z najlepších darčekov sú jednoznačne zážitky (služby) a čas. Čas je v tejto dobe veľmi drahou komoditou a ide o vzácny darček, i keď sa to tak nemusí na prvý pohľad zdať. Či už venujete blízkej osobe čas strávený spoločne (masáž, príprava spoločnej večere, spoločný zážitok), alebo venujete tejto osobe voľný čas (stráženie detí, upratanie domácnosti), ide o krásny darček, ktorý sa dá navyše ľahko „vyrobiť“ a personalizovať. Zážitky vedia potešiť takmer každého a nemusí ísť hneď o cestu okolo sveta. Spoločný výlet na miesto na Slovensku, kde ste ešte neboli, kurz varenia či výroby voskových obrúskov alebo obyčajné lístky do kina dokážu vyčariť úsmev na mnohých tvárach.

Odpadové koše sa po Vianočnej nádielke rýchlo zaplnia. Veľký podiel na odpadoch majú práve dekoratívne balenia. Ako pristupovať k tejto výzve?

Udržateľní môžeme byť aj pri balení darčekov, stačí použiť to, čo už doma máme a ideálne to, čo vieme použiť znova aj po odbalení darčeka. Skvelým materiálom sú napríklad zvyšky pestrofarebných látok, skvelo vyzerajú darčeky napríklad v návlečkách na vankúše, ktorým navrch zviažete rohy do pekného uzla. Namiesto baliaceho papiera jednoducho použite staré noviny a previažte špagátom, pod ktorý vsuniete vetvičku či kúsok brečtanu, alebo cez ňu prevlečiete plátok sušeného pomaranča.

Ako by ste zhrnuli vaše hlavné rady pre udržateľné Vianoce?

Najzákladnejším pravidlom pre udržateľné Vianoce je jednoznačne používať sedliacky rozum. Spomaľme a zamyslime sa nad tým, o čom tieto sviatky naozaj sú, a vymaňme sa zo zaužívaných konvencií. Zbavme sa pocitu, že darček musí byť nový, drahý, veľký a pompézne zabalený, aby potešil. Pretože práve opak môže byť pravdou.