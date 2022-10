Unikli nové detaily brutálnej vraždy: Muž zaživa podpálil bývalú ženu a sledoval, ako horí

Toto je naozaj len pre silné žalúdky. I keď spočiatku to vyzeralo ako nehoda, v skutočnosti išlo o chladnokrvnú vraždu, pri ktorej hrali hlavnú úlohu nezvládnuté city. Za mužovu žiarlivosť zaplatila exmanželka tou najvyššou cenou, vlastným životom. O ten ju pripravil obzvlášť ohavným spôsobom.

Spočiatku to vyzeralo ako dopravná nehoda. Stala sa ešte 5. septembra na Zlatomoraveckej ceste pri Tesárskych Mlyňanoch, kde auto zišlo z cesty a začalo horieť. Šoféra našli záchranári ležať vedľa auta a brali ho do nemocnice, na mieste spolujazdca objavili obhorené ženské telo. Prípad prevzala Národná kriminálna agentúra a začala to vyšetrovať ako úkladnú vraždu. Hneď na mieste totiž vzniklo podozrenie, že vozidlo bolo podpálené úmyselne.

Motívom mala byť žiarlivosť a finančné problémy

Štyridsaťsedemročný Štefan bol schopný vypovedať až po mesiaci hospitalizácie. Ako informovala TV Markíza, v osudný deň išiel v aute s bývalou manželkou. Všetko mal premyslené a dvere zaistil detskými poistkami, aby nemohla utiecť. Exmanželku počas jazdy polieval horľavinou, potom ju chladnokrvne zaživa podpálil a sledoval, ako horí.

Motívom šialeného konania mala byť údajne žiarlivosť na ženu, s ktorou sa na jar rozviedli. Hovorí sa aj o finančných problémoch. Muž je obvinený z úkladnej vraždy a sudca rozhodol o jeho vzatí do väzby.