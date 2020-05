Brutálna bitka v Nitre má konečne dohru: VIDEO Spravodlivosť po 7 rokoch, prečo to tak trvalo?

K incidentu došlo ešte v októbri 2013 po hádke v bare. Podľa majiteľa baru Radovana, si skupina holohlavých mužov prišla kúpiť cigarety. Barmanka im ich nechcela predať, lebo k nej boli hrubí. Incident riešil majiteľ a muži napokon z baru odišli. Neskôr sa však vrátili aj s posilami a pustili sa do bitky. Napadli aj Radovana, ktorému spôsobili ťažké zranenia.

Zdroj: Reprofoto/Youtube - Slovensko bez fašistov

Celý incident nasnímala kamera mestskej polície. „Na včerajšom hlavnom pojednávaní bol vyhlásený rozsudok v mene Slovenskej republiky, ktorým sa všetci piati obžalovaní uznávajú za vinných,“ uviedla hovorkyňa nitrianskeho súdu Patrícia Mišovič.

Ako ďalej informovala, jeden z obžalovaný spáchal prečin výtržníctva, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody vo výmere jeden rok. Výkon tohto trestu sa podmienečne odkladá so skúšobnou dobou v trvaní dvoch rokov. Obžalovanému bol uložený probačný dohľad v skúšobnej dobe. „Ostatní štyria obžalovaní spáchali prečin výtržníctva v jednočinnom súbehu so zločinom ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, za čo im boli uložené tresty odňatia slobody vo výmere od štyroch do piatich rokov,“ doplnila Mišovič. Rozsudok súdu zatiaľ nenadobudol právoplatnosť, obhajca obžalovaných už ohlásil voči nemu odvolanie.

Spravodlivosť po siedmich rokoch

Päticu útočníkov odsúdili po neuveriteľných siemich rokoch. Obhajca argumentoval tým, že útočníkov vyprovokovala barmanka, keď im odmietla predať cigarety. Zároveň, podľa neho, bolo trestné stíhanie vedené tendenčne s tým, že jeho klienti sú neonacisti, ktorí páchajú trestnú činnosť.

Zdroj: Reprofoto/Youtube - Slovensko bez fašistov

Proces sa niekoľkokrát odročili. Najskôr pre to, že jeden z obžalovaných bol v zahraničí a údajne sa mu pokazilo auto, preto sa nestihol vrátiť na Slovensko. Druhýkrat pre chorobu iného obžalovaného. Takéto naťahovanie procesu je u nás bežné. Napríklad v kauze zmenky, v ktorej sú neprávoplatne odsúdení Marian Kočner a Pavol Rusko, vyslovil prokurátor podozrenie, že Rusko robí obštrukcie a jeho choroba, ktorú udával ako dôvod jeho neprítomnosti, nie je taká vážna, aby sa nemohol zúčastniť pojednávania.

Dôvody na neúčasť musia byť vážne, inak môže súd udeliť poriadkovú pokutu vo výške niekoľko tísíc eur. Avšak ani to niektorých neodradí od takéhoto konania.

Kľúčový dôkaz

Podľa sudcu bol kľúčovým dôkazom v kauze záznam z videokamery, ktorý brutálny útok zachytáva. Súdca zároveň povedal, že to, čo sa odohralo na ulici, nebol "štandardný útok", ale brutálne konanie.

Dušana Velčického odsúdili na jeden rok s odkladom na dva roky a probačným dohľadom. Petra Štefkoviča odsúdili na päť rokov nepodmienečne. Ďalším odsúdeným je Boris Hajdú, ktorý dostal štyri roky a šesť mesiacov nepodmienečne. Martina Bibeňa odsúdili na štyri roky nepodmienečne a Michala Paczka na štyri roky a šesť mesiacov nepodmienečne.