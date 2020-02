VIDEO Polícia začala trestné stíhanie po páde strechy bytového domu: Sklo zasiahlo malé dieťa

Na Ulici sv. Cyrila a Metoda strhol silný nárazový vietor v podvečerných hodinách strechu z bytového domu. "Časť strechy spadla na sklenú výplň jedného z bytov a sklo zasiahlo malé dieťa. To bolo s povrchovými zraneniami prevezené do nemocnice. Po ošetrení bolo prepustené do domácej starostlivosti," uviedla Linkešová. Ako ďalej doplnila, polícia začala vo veci trestné stíhanie za podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.

Z dôvodu padnutých stromov na vozovku riešili policajné hliadky aj situáciu na cestách, usmerňovali dopravu a pomáhali pri riešení škodových situácií. "Vietor v meste poškodil tri stĺpy verejného osvetlenia a škody nahlásili aj traja vodiči vozidiel," doplnila krajská policajná hovorkyňa.