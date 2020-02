Polícia vyšetruje kladenie prekážok na železničné trate: Podozrivé sú mladistvé osoby

O prekážkach na železničnej trati informovalo i mesto Myjava. "Do oceľovej tyče, ktorá bola zapichnutá v koľajisku, narazil vlak 24. januára, 3. februára narazil do drevených dosiek naukladaných na trať a 7. februára pre zmenu do naukladaných paliet," uviedlo mesto na sociálnej sieti.

V Trenčianskom kraji sa sporadicky vyskytujú takéto prípady, väčšinou k nim dochádza v období prázdnin alebo v dňoch mimoškolského vyučovania. Zo spáchania uvedených skutkov sú podozrivé maloleté resp. mladistvé osoby.

"Železničná polícia apeluje na rodičov, aby svoje deti naučili, že železnica nie je v žiadnom prípade miestom na hranie. Rodičia by mali dôsledne deťom vysvetliť, čo môžu takéto riskantné hry znamenať, ako sa môže zdanlivo nevinná hra skončiť až tragicky," uviedol krajský hovorca polície.