Muž na FOTO nenastúpil na výkonu trestu: Polícia po ňom pátra

Okresný súd v Prešove na muža vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. "Menovaný do dnešného dňa do výkonu trestu odňatia slobody nenastúpil a je predpoklad, že sa úmyselne vyhýba uloženému trestu," uviedla Ligdayová.

Akékoľvek poznatky k hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Prešove, na telefónnom čísle 0961 803 371, respektíve na linke 158. Informácie tiež môžu občania poskytnúť prostredníctvom policajného profilu na sociálnej sieti.