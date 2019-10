Turistika v Tatrách sa skončila tragédiou: Manžel chcel pomôcť svojej láske, napokon zahynul on sám

VYSOKÉ TATRY - Manželská dvojica sa v sobotu vybrala na turistiku do hôr. Domov sa však vrátil už len jeden z nich. Nešťastie má o to trpkejšiu príchuť, že muž zahynul pri záchrane svojej partnerky. Tej chcel pomôcť po tom, ako spadla. Osud mal ale iné plány. O nešťastí informovala Horská záchranná služba.

Celej tragédii pravdepodobne predchádzalo nešťastné zakopnutie ženy (51). Padala približne 200 metrov z hrebeňa blízko Baníkovskej ihly. Bola doudieraná, no napriek tomu si dokázala zavolať pomoc. Jej manžel (†56) ale urobil osudný krok, keď sa jej rozhodol pomôcť. A to aj napriek tomu, že po ňom údajne kričala, aby sa nebál a nešiel za ňou.

Zdroj: hzs

Ako uvádza televízia JOJ, pod váhou muža sa pri zostupe odštiepil skalný blok. Zletel dole popri manželke, žiaľ, omnoho nižšie, až do kamennej sute. Vystrašená žena teda oznámila záchranárom aj pád jej muža. Nemala s ním zvukový ani vizuálny kontakt. Napokon sa potvrdila najhoršia predtucha, že zahynul.

Zdroj: hzs

Záchranná akcia bola obrovská, zúčastnilo sa jej až 20 záchranárov HZS. "Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku vrtuľníka, ktorá v ústí Žiarskej doliny zobrala záchranára HZS na palubu a zároveň odišla skupina záchranárov na pomoc po zemi. Po prílete na miesto bol záchranár vysadený pri mužovi, ktorému už pomôcť nemohol," opísala HZS.

Zdroj: hzs

Záchranné zložky potom smerovali k zranenej žene. Spolu so záchranárom HZS ju evakuovali z terénu a letecky previezli do ústia Žiarskej doliny. "Vrtuľník leteckých záchranárov odviezol zranenú Slovenku do popradskej nemocnice. Skupina horských záchranárov postupovala po zemi pripraviť na transport telesné pozostatky spadnutého muža," znelo vo vyjadrení záchranárov. Telesné pozostatky muža evakuovali Letkou MV SR.

Nič nepodcenili

Ak si však myslíte, že v tomto prípade zohrala svoju rolu nezodpovednosť turistov, ste na omyle. Ako vysvetlil Roman Švanda, náčelník HZS Západné Tatry pre spomínanú televíziu, pár nič nepodcenil.

Podľa jeho slov boli dobre vystrojení na nehostinné podmienky na horách, pripravení boli aj kondične. "Niekedy môžete spraviť, čo chcete, všetko v poriadku a stane sa zle," poznamenal.