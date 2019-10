Peter sa hral pri Lučenci na pretekára, napokon zomrel nevinný vodič: Šokujúci trest!

Nehoda sa stala v máji 2018 na ceste od Zvolena do Lučenca, blízko obce Vidiná. Vrabec so svojím autom jazdil rýchlosťou vyše 150 kilometrov za hodinu na úseku, kde bola povolená deväťdesiatka. Štyridsaťjedenročný Peter Vrabec dostal podmienečný trest dva roky so štvorročným odkladom a päťročný zákaz šoférovania.

V križovatke s vedľajšou cestou nešiel vo svojom jazdnom pruhu. To sa stalo osudným pre vodiča iného auta s čadčianskym evidenčným číslom, ktorý vychádzal z vedľajšej cesty od Vidinej a chcel pokračovať v smere do Zvolena, zrážku neprežil.

Manželke nebohého sa ospravedlnil

Na Okresnom súde v Lučenci sa Vrabec priznal a svoje konanie oľutoval. Okresný súd mu uložili dva roky podmienečne a na štyri a pol roka mu zakázal viesť motorové vozidlá. Voči verdiktu sa odvolal prokurátor, ktorý vzhľadom na následky požadoval prísnejší trest.

Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici mu vyhovel a Vrabcovi dvojročný trest ponechal, ale skúšobnú dobu mu predĺžil z troch na štyri roky a zákaz šoférovania zdvihol na päť rokov. Vrabec sa aj na odvolacom konaní ospravedlnil manželke nebohého vodiča.

Podľa rozsudku musí Vrabec zaplatiť Sociálnej poisťovni v Čadci náhradu 15 639 eur. Poškodenú manželku s jej nárokom na náhradu škody odkázal súd na civilný proces.