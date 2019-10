Dramatické VIDEO zo zásahu Lovcov lebiek: Na bývalého agenta si posvietili z helikoptéry

"Lovci lebiek" spolu s trenčianskymi kukláčmi nič nepodcenili. Drag pri zatýkaní ani nestihol klásť odpor. "Zákrok prebehol rýchlo, bez komplikácií a zranenia. Policajti ho eskortovali pred sudcu, ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby, takže putoval rovno do Ilavy," priblížila polícia, ktorá zverejnila autentické video zo zásahu. Je na ňom vidieť aj to, že na muža na úteku si posvietili aj z helikoptéry.

Jozef Drag. Zdroj: Foto: Norbert Grosz/Plus 7 dní

Drag bol korunným svedkom v kauzách pozemkovej mafie, za čo si vyslúžil beztrestnosť. Jeho svedectvá sa však na súdoch ukázali ako zmätočné a často nepravdivé. Viac sa dočítate tu.