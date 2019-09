Mamička (†25) ležala mŕtva na gauči: FOTO Jej deti sa vedľa nej hrali, zo slov susedky mrazí

Taylor Parsonsová

Zdroj: FB/Taylor Parsons

TORQUAYI – Dve deti prišli o matku. Taylor Parsonsová (†25) zomrela po tom, čo sa predávkovala liekmi na spanie. Tragédia je o to hrozivejšia, že deti sa v tom čase nachádzali vedľa nej. Ženino telo o deň neskôr objavila jej susedka Claire McKuneová. Taylor ležala mŕtva na pohovke. Žena sa ju pokúšala oživiť, no na to už bolo príliš neskoro.