Cesta za prácou sa zmenila na boj o život: VIDEO Vážna havária slovenského mikrobusu v Rakúsku

Udalosť sa odohrala pri meste Enns krátko po 23. hodine v noci. Na diaľnici sa zatiaľ z neznámych príčin dostalo do šmyku auto, ktoré šoféroval 60-ročný muž. Narazilo do stredovej betónovej steny. Neskôr nasledoval ďalší náraz. Do vozidla nabúral slovenský mikrobus. Informoval o tom portál laumat.at.

Traja muži vo veku od 38 do 58 rokov, ktorí v ňom sedeli, skončili v nemocnici v meste Linz. Podľa portálu išlo o troch Slovákov. Správu budeme aktualizovať.