Luxusný tátoš zhorel do tla: VIDEO z akcie podpaľačov, majiteľ hovorí o pomste

ŽILINA - V noci z pondelka na utorok bolo na sídlisku v Žiline poriadne horúco. O pekelnú atmosféru sa postarala dvojica podpaľačov, ktorých pri čine zachytila kamera. Luxusné Audi R8, na ktoré vyliali neznámu horľavinu, zhorelo do tla. Majiteľ po páchateľoch pátra po svojom, za ich dolapenie dokonca ponúkol mastnú odmenu.

Udalosť sa stala krátko pred pol druhou v noci na Hálkovej 45 v Žiline. Z videa je zrejmé, že cieľom bolo jednoznačne oranžové Audi R8. Plamene však zachvátili aj Audi A4. Škody sa podľa dostupných informácií pohybujú vo výške približne 70-tisíc eur.

"Zisťovateľ príčin požiaru potvrdil úmyselné podpálenie. Prípad prevzal vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci. Na prípade intenzívne pracujú žilinskí kriminalisti," potvrdila aj žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Vybavovanie účtov alebo podvod?

Majiteľ však záležitosť nenecháva len v rukách polície. Sám ponúka odmenu vo výške 10-tisíc eur za dolapenie páchateľov. Verejnosť sa však pýta, prečo k podpáleniu vôbec došlo? Keďže vlastník luxusných tátošov netrie biedu, mnohí upozorňujú na vybavovanie účtov. Vzhľadom na to, že autá plánoval Ján predať, však nechýbali ani názory, že išlo o podvod a majiteľ chce týmto spôsobom zarobiť.

Zdroj: Facebook/HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Samotný Ján sa vyjadril, že komentáre o podvode ho pobavili. Tvrdí, že keďže autá plánoval predať, nemajú havarijnú poistku a peniaze za ne nedostane. Škodu podľa vlastných slov znáša na vlastné náklady.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Pomsta z Čadce

Muž, ktorý podniká v stavebníctve, priblížil, že autá sú skôr jeho koníčkom. V čase udalosti si užíval pobyt v Poľsku. Nočný telefonát ho postavil na nohy a vrátil sa domov. Sám má momentálne vo veci jasno - malo ísť o pomstu.

Muž z Čadce, s ktorým v minulosti podnikal, no ako uviedol, oklamal ho, ho má podľa neho v zuboch. Ján poznamenal, že pred pár týždňami sa dokonca pobili. Myslí si však, že jeho nepriateľ by si nešpinil svoje ruky. Má teóriu, že si najal ľudí z miestneho gangu. Čadčan mu ale údajne povedal, že on s požiarom nemá nič spoločné.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Ján má teraz v pláne vyzbierať aj ďalšie kamerové záznamy z okolia miesta, kde došlo k požiaru. Polícia totiž koná pomalšie, než by si sám predstavoval. Či sa preukáže, že maskovaní muži s horľavinou konali na príkaz niekoho iného, alebo bol dôvod zločinu úplne iný, preukáže až vyšetrovanie.

