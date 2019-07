Zdeno viezol mamu i manželov Máriu (†59) a Dušana (†64): FOTO Svoju chybu si môže vyčítať do smrti

„Najkrajšia je vždy cesta domov. Tam, kde ťa čaká tvoja rodina. Nech sa vždy vrátiš bezpečne a zdravý ku svojim milovaným,“ znie citát na snímke, ktorú na sociálnej sieti zdieľal Zdeno. 23-ročný šofér však v dôsledku autonehody prišiel dve blízke osoby.

Tragédia sa stala v sobotu (20.7.) v popoludňajších hodinách pri obci Štítnik v okrese Rožňava. Ako spresnila košická polícia, „vodič osobného motorového vozidla Volkswagen Golf Variant pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu vozovky, poveternostným podmienkam a svojím schopnostiam, prešiel do protismeru, kde pravdepodobne bokom narazil do stromu, následkom čoho vozidlo odhodilo.“

Na snímke havarované vozidlo VW, ktoré viedol 23-ročný Zdeno zo Slavošoviec. Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj

Vo vozidle sedeli štyri osoby. „Dve osoby boli pri nehode zranené, dve osoby nehodu neprežili,“ oznámili muži zákona s tým, že obeťami na životoch sa stali spolujazdci. „Vodič bol podľa polície podrobený dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom,“ dodali.

Na snímke mladý vodič Zdeno. Zdroj: FB/Z. K.

Kam sa však Zdeno tak náhlil? Podľa portálu čas.sk na omšu do Plešivca. „Ponáhľali sa do kostola, lebo meškali. Omša býva v Plešivci od 14. do 16. hod. Už to však nestihli a ani sa nepomodlili. Bola to osudná cesta,“ spomína dcéra manželského páru Mária (41). „Mamka aj otec mi budú veľmi chýbať. Boli to dobrí ľudia,“ dodala pre portál zronená žena.

Čítajte aj: Na Heleninom (†47) pohrebe zazneli mrazivé slová: Kňaz opísal vraždu, tri deti prišli o mamu

Manželia Mária (†59) a Dušan (†64) sedeli na zadnom sedadle volkswagenu. Pravdepodobne neboli pripútaní, čo sa im mohlo stať osudným. Náraz do jablone pri vozovke ich totiž vymrštil z auta.

Na snímke Zdeno zo Slavošoviec. Zdroj: FB/Z. K.

Na mieste spolujazdca sedela Zdenova matka Jolana (44), ktorá skončila v rožňavskej nemocnici na JISke. Mladý šofér utrpel ľahké zranenia.

Polícia na záver tohto prípadu znova apeluje na vodičov, aby jazdili opatrne. „Vodiči správajte sa zodpovedne. Každého doma niekto čaká!“ zdôraznili zástupcovia zákona.