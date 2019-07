Vodiči sú jednoducho nepoučiteľní: Pod vplyvom alkoholu si za volant sadajú viacnásobne

Ako banskobystrická krajská polícia informovala na svojej facebookovej stránke, v minulosti ho už dvakrát odsúdili za alkohol a to v Českej republike a v Nemecku. V stredu v noci zase v Rimavskej Sobote kontrolovali 38-ročnú vodičku. Rimavskosoboťanka mala 2,83 promile.

V minulosti bola odsúdená za alkohol a do februára 2020 mala zakázané jazdiť. Opitý a so zákazom jazdiť sadol za volant aj 32-ročný Miroslav zo Šumiaca. Policajti ho zastavili v utorok v noci vo Valaskej a pri dychovej skúške mu zistili 3,17 promile. Šoférovať má zakázané do 2023. Obvineným hrozí trest až na dva roky, v prípade kamionistu až päť, ale o ich konečnom osude rozhodne až súd.