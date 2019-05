MIMORIADNE Streľba v Petržalke: Muž bojuje o život, strelec Dušan je mŕtvy

Incident sa odohral na Holičskej ulici priamo pri budove polície. Na mieste zasahovaloniekoľko policajných hliadok i sanitiek. Strieľali po sebe dvaja muži. Jeden z nich bol pri streľbe zranený a polícia ho previezla do nemocnice. Miesto polícia ohradila policajnými páskami a zaistila zbraň. Momentálne je po strelcovi vyhlásené pátranie.

Aktuallizované 22:05 Strelec z Petržalky je mŕtvy. Informovala o tom polícia na svojom Facebooku. Pravdepodone spáchal samovraždu.

Hľadaný muž je vysoký približne 180 centimetrov. V čase incidentu bol podľa polície v tmavom oblečení, mal maskáčové nohavice tzv. kapsáče a na hlave mal kapucňu i šiltovku.

Mimoriadne pátranie po strelcovi

Polícia vyhlásila po strelcovi mimoriadne pátranie. Ide o 43-ročného Dušana Jakubíka. Podľa našich informácií malo ísť o hádku medzi dvoma mužmi. Postrelený muž by mal byť terajším manželom strelcovej bývalej partnerky.

Podľa našich informácií kontroluje polícia autá aj autobusy na hraničnom priechode medzi Rusovcami a Rajkou. Ľudia v komentároch špekulujú, že by to mohlo súvisieť s hľadaným strelcom. Polícia prehľadáva aj MHD v Petržalke aj v Ružinove smerujúce do mesta.

Zranený muž je v kritickom stave

Zranený muž po stredajšej streľbe je v kritickom stave. Do nemocnice bol privezený popoludní so strelným poranením hrudníka. Potvrdila to hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská. "Pacient je aktuálne v kritickom stave, bol uvedený do umelého spánku. Momentálne sú mu realizované všetky potrebné vyšetrenia, ktorými môžu naši lekári vylúčiť iné poranenia," spresnila hovorkyňa.

Polícia na mieste polícia zaistila zbraň. Pravdepodobne ide o pištoľ s tlmičom.

Druhý muž je pravdepodobne na úteku.

Polícia na mieste činu hľadá stopy.

Jeden zranený

Na mieste bol zranený jeden muž, čo potvrdila polícia na svojom Facebooku. „Ten bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Policajti na mieste vykonávajú všetky potrebné neodkladné a neopakovateľné úkony a vzhľadom k tomu, aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné v tejto chvíli poskytnúť k prípadu žiadne bližšie informácie,“ dodali policajti.

„Tiež sa vyhodnocujú na to, aby mohol byť zakvalifikovaný ten čin,“ dodala Mihalíková. Keď to procesná situácia dovolí, polícia poskytne ďalšie informácie. Z miesta činu odkláňali dopravu.

Zranenie a prevoz muža potvrdila aj hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. „Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali k zranenému mužovi. Ošetrili ho a v stabilizovanom stave previezli do jednej z bratislavských nemocníc,“ uviedla pre Topky Krčová.

