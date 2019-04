Srdcervúce osudy ľudí z ubytovne, ktorá zhorela do tla: O živote a smrti rozhodli minúty

BRATISLAVA – S požiarom, ktorý vypukol v ubytovni pre bezdomovcov v bratislavskej mestskej časti Ružinov, bojovalo vo štvrtok viac než 50 hasičov. Z budovy však napokon zostali len obhorené trosky. Smutnejšia je ale správa, že udalosť si vyžiadala osem zranených a dvoch mŕtvych. Známa je identita jednej z obetí - Ferka, ktorému sa stalo osudným to, že bol pripútaný na lôžko.

Pred ohnivým peklom, ktoré vypuklo v doobednajších hodinách, totiž nebolo úniku."Počul som buchot a krik. V druhej časti ubytovne som zbadal dym a šlahajúce plamene. Chcel som odísť dverami von, ale chodba už bola plná dymu," znel opis Romana. Na facebookovej stránke jeho slová zverejnil časopis Nota Bene. V objekte totiž bývalo až sedem predajcov tohto periodika.

Rozhodovali minúty

Roman sa chcel teda dostať na slobodu oknom. To však bolo zabezpečené reťazami. Napokon so spolubývajúcim reťaz vytrhli kombinačkami. "V jednom okne na poschodí kričala žena. Zavolal som ďalšieho chlapa na pomoc a vyzval ju, nech skočí. Zachytili sme ju, takže sa jej nič nestalo," povedal Roman, ktorý sa snažil pomáhať. Omnoho náročnejšie to však bolo v prípade invalidov. Našťastie prišli hasiči.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ani tí však nedokázali zachrániť dvoch ľudí, bolo neskoro. Jedným z nich bol Ferko. Ako napísala na sociálnej sieti Vierka, bol veľmi chorý, pripútaný na lôžko. Mal partnerku, ktorú okolie taktiež pozná práve preto, že predáva Nota Bene. "Táto pani cestovala k sestre, ale nemôže tam zostať, lebo tam ich je veľa... Nezostalo jej NIČ! Iba čo mala na sebe. Ešte aj posledné peniaze jej tam zhoreli," smutne poznamenala autorka príspevku. Žene dala to, čo mala pri sebe a dohodla sa s ňou na ďalšej pomoci.

Romanovi sa z ohnivého pekla podarilo uniknúť. Zdroj: Facebook/NOTA BENE

Ľudia neváhajú, chcú pomáhať

Veľké srdce ale prejavili aj ďalší ľudia. Aj napriek tomu, že starosta Ružinova Martin Chren sa na mieste udalosti vyjadril, že objekt bol známy tým, že sa naň Ružinovčania sťažovali, keďže tu mali bývať neprispôsobiví občania, osud obetí požiaru im v mnohých prípadoch nie je ľahostajný.

Pomoc je potrebná

Už krátko po tom, ako bolo jasné, že z budovy na Mlynských luhoch zostanú len trosky, mestská časť Ružinov riešila otázku, ako pomôcť, a najmä kam presťahovať tých, ktorí tu prespávali. Viacerých ubytovali v iných útulkoch. Veľa vecí im nezostalo. Aj to čo mali, im poväčšine zobrali plamene.

Zdroj: Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ako priblížil Ivor Švihran pomôcť môžete aj vy, konkrétne cez Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto. Ide o dlhodobú zbierku prostredníctvom zberného kontajnera šatstva na Miletičovej 59. Pomôcť sa dá aj prostredníctvom organizácie Vagus, či Charity Shop. Miestni však nezabudli ani na detičky a spoločnými silami zháňajú oblečenie a výbavu pre najmenších.

Krutý osud

Ľudia bez domova totiž majú v mnohých prípadoch skutočne srdcervúci osud. "V našom meste je množstvo ľudí odkázaných riešiť svoje bývanie prostredníctvom ubytovne. Inú možnosť nemajú. Takto žijú seniori, zdravotne postihnutí ľudia, aj rodiny s malými deťmi. Radi by sa prispôsobili životu, kde má každý svoju izbu, kúpeľňu a záchod. No nedokážu zo svojho malého príjmu uplatiť prenájom komerčného bytu, a na mestský nájomný byt sa čaká 7 rokov," upozornili zástupcovia spomínaného mesačníka.

Dodali, že keď sa snažili zohnať ubytovanie pre predajcov, ktorí po požiari oň prišli, väčšina miest už bola obsadená. Prípadne sa vyskytli iné prekážky. Jednou z nich bola aj reakcia, že "neprispôsobivých obyvateľov" v žiadnom prípade nepríjmu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Požiar v Ružinove si vyžiadal dve obete. Vypukol pred dvanástou hodinou, lokalizovať sa ho podarilo približne po dvoch hodinách. "Plne ho zlikvidovali až pred jedenástou hodinou v noci. Dnes ráno sa na mieste lokálne rozhorelo jedno ohnisko, ktoré hasiči po príchode ihneď uhasili," informovalo Prezídium HaZZ.