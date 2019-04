Pri Žiline zdemoloval cestárov, dostal pokutu: FOTO Kamionista (24) doplatil na svoju nepozornosť

ŽILINA - Len 24-ročný kamionista narazil vo štvrtok na diaľnici D1 v Žilinskom kraji do odstaveného auta cestárov. Kolízia musela byť poriadne silná. Zo snímok, ktoré zverejnila polícia, je totiž jasné, že náraz zdemoloval aj kabínu nákladiaku. Akoby zázrakom sa nikomu nič vážne nestalo.

Polícia na sociálnej sieti objasnila, že pod nehodu sa pravdepodobne podpísala nepozornosť kamionistu.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

"Vodič (24) kamiónu v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla, narazil pravou prednou časťou do ľavej zadnej časti odstaveného vozidla so zákrytovým vozíkom na pravej krajnici patriaceho NDS, a.s. DN bez zranenia a alkoholu," informovali v príspevku. Vodič vyviazol s blokovou pokutou 650 eur v hotovosti. Zástupcovia zákona o zranených osobách neinformovali.