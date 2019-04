Andruskó sa opäť nezúčastnil pojednávania: VIDEO Parťák kľúčového svedka prišiel s kuklou na hlave

BRATISLAVA - Na Okresnom súde Bratislava V krátko po 13:00 začalo pojednávanie v prípade Zoltána Andruskóa, ktorý je aj jedným z piatich obvinených v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Andruskó sa na súdne pojednávanie nedostavil, no dorazil druhý muž, ktorý je obžalovaný spolu s ním.

Zoltán Andruskó čelí spolu s Jánom Minarovýchom aj obžalobe pre krátenie dane a poistného. Andruskó sa zúčastnil len prvého pojednávania v októbri minulého roka, keď ho do súdnej siene eskortovali z väzby a na hlave mal kuklu.

Na prvé pojednávanie doviezli Andruskóa s kuklou na hlave. Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Posledné dve pojednávania sa konali v jeho neprítomnosti. "Obžalovaný Andruskó požiadal o konanie v jeho neprítomnosti, zastupuje ho jeho obhajkyňa," povedala sudkyňa na úvod. Za ekonomickú trestnú činnosť mu hrozí až 12-ročné väzenie. Na dnešnom pojednávaní vypočuli jedného svedka a ďalšie by malo pokračovať 22. mája výsluchom deviatich svedkov. Z pojednávania je vylúčená verejnosť, pretože to vyžaduje "iný dôležitý záujem obžalovaných". Sudkyňa už avizovala, že verejný bude až rozsudok.

Zdroj: Jan Zemiar

S kuklou na hlave

Spoluobžalovaný Zoltána Andruskóa, Ján Minarových, sa súdneho pojednávania dnes zúčastnil, no pre záujem médií prišiel aj on so zakrytou hlavou. Na súd sa dostavil neskôr, keď už boli všetci v pojednávacej miestnosti. Na pojednávanie predvolali aj dvoch svedkov. Minarových hneď po výsluchu opustil súd.

Ján Minarovych na tretie pojednávanie prišiel rovnako ako Andruskó na prvé. So zakrytou tvárou. Zdroj: Jan Zemiar

Pozornosť médií sa prípadu venuje najmä preto, že Andruskó je spolu s Alenou Zsuzsovou, Tomášom Szabóom a Marianom Marčekom obvinený v prípade úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka, pričom zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. K obvineným nedávno pribudol aj Marian Kočner, ktorý je od júla minulého roka vo väzbe pre iné obvinenia.

Štvorica obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zdroj: TASR/Dušan Hein, SITA/Jakub Julény, Topky ​

Práve Andruskó má od začiatku spolupracovať s vyšetrovateľmi a vďaka nemu sa mali dostať aj k Alene Zsuzsovej. Zároveň to bol on, ktorý od prvého momentu za objednávateľa vraždy označoval Mariana Kočnera. Toho polícia obvinila až pol roka od zadržania štyroch obvinených. Dozorový prokurátor to zdôvodnil tým, že voči Marianovi Kočnerovi neboli v tom čase silné dôkazy.