Nedotknuteľní autičkári: VIDEO Pezinský gang je zákonom chránený, ľudia sú bezmocní

BRATISLAVA - Pred pár mesiacmi sme vás na Topkách informovali o skupine autičkárov, ktorí sú, zdá sa, zákonom chránení a nedotknuteľní. V Pezinku a v okolí sú známi, no polícia ich necháva tak. Naposledy sme vás informovali o tom, že svedkov zastrašujú podpálenými autami.

Zastrašovanie, trestné oznámenia, podpalené autá a najnovšie aj stránka, ktorá sa snaží navodiť dojem, že bojuje proti korupcii - to všetko sú nástroje ľudí, ktorí sa snažia zabrániť tomu, aby sa o ich zločinoch vedelo.

Po Soni z Bratislavy, ktorá prišla o auto, sa nám ozval aj Vladimír, ktorého príbeh je ešte zaujímavejší a kontroverznejší. Ide o bývalého policajta, ktorý je obvinený z krádeží áut. On však tvrdí, že obvinenia sú vymyslené a majú byť za nimi dvaja policajti, o ktorých sme už písali.

Zdroj: FB/HAKA

Rovnaké mená

V prípadoch sa nám vynárajú stále tie isté mená. Hlava autičkárskeho gangu Fero H. a dvaja policajti P.B. a R.J.. "Celý môj príbeh začal v roku 2012/2013. Pracoval som ako príslušník OKP OR PZ v Pezinku. V týchto rokoch sa zostrili útoky voči mojej osobe, zväčša išlo o ohováranie. Na rôzne inštitúcie chodili anonymné dopisy, ktoré ma ohovárali z páchania rôznej trestnej činnosti a boli posielané aj do médií. Tieto oznámenia boli samozrejme rôznymi inštitúciami aj preverované. Preverujúce inštitúcie však aj potvrdzovali, že anonymy sú vymyslené a nezakladajú sa na pravde," začína svoj príbeh Vladimír.

Podľa jeho slov bol v rámci preverovania aj sledovaný a odpočúvaný a podal aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Nič sa však nevyriešilo. "V októbri 2013 prišla pre mňa zásahová jednotka NAKA. Zadržali ma a vykonali domovú prehliadku a niekoľko prehliadok nebytových priestorov. Následne som bol obvinený zo skutku, ktorý sa nemohol ani teoreticky stať. Vzali ma do väzby, v ktorej som strávil 10 mesiacov. Až počas tejto doby som sa oboznámil zo spisovým materiálom, pretože skôr bol utajený a odmietli nám ho sprístupniť. Z neho som sa dozvedel, že som obvinený na základe troch vymyslených úradných záznamov, ktoré zväčša kopírovali tieto vymyslené anonymy. Čo tam však nesedelo, že tieto vymyslené úradné záznamy boli podpísané len číslami osobných známok policajtov a nie ich menami," hovorí Vladimír.

Univerzálny svedok

Keď Vladimíra prepustili, začal na vlastnú päsť pátrať po policajtoch, ktorí sa podpisovali len osobnými číslami. Zistil, že ide už o dobre známu dvojicu, o ktorej sme vás aj my informovali. Keď sme sa pýtali na Inšpekcii ministerstva vnútra, či ich bude preverovať, odpovede sme sa nedočkali. Za to však prišlo trestné oznámenie a podľa našich informácií ho na našu redakciu podali práve spomínaní policajti.

opisuje Vladimír. František H. vystupoval aj ako svedok v prípade Jakšíkovcov. Fero H. pritom nie je neznáma osoba. V roku 2005, keď unikli takzvané mafiánske zoznamy, bolo jeho meno spolu s ďalšími v skupine záujmových osôb na úseku MOTO.

"Odvtedy, čo zobrali jakšíkovcov, si robí, čo chce. Polícia ho chráni," tvrdí náš zdroj. Fero H. má byť podľa našich informácií aj korunným svedkom v prípade Martina Ráca, ktorého pred niekoľkými rokmi obvinili v kauze autičkárskeho gangu.

"Môžete si porovnať štatistiku krádeží motorových vozidiel. Zobrali nás ôsmich 27.10.2013 a tvrdili, že sme najväčšia organizovaná skupina kradnúca motorové vozidlá. Po našom vzatí do väzby nejakým nedopatrením stúpla táto trestná činnosť. František H. si veselo pokračuje, má svojich ľudí na OR PZ Pezinok a rôznych iných pozíciách PZ SR. Možno práve preto nie je toto ohováranie na OR PZ Pezinok trestným činom," dodáva Vladimír.