VIDEO Šialená jazda korytom žilinskej rieky: Milý šofér, veď cesta vyzerá úplne inak!

Vodič SUV jazdil v koryte rieky.

Zdroj: Reprofoto/Youtube - Žilinak

ŽILINA - Nie, nejde o potopu. To sa len neznámy vodič rozhodol, že vyskúša, čo je auto znesie. Možno preto, a možno pre niečo úplne iné, sa rozhodol pre šialený krok. V utorok podvečer si to na svojom SUV namieril priamo do koryta žilinskej rieky Rajčanka na Kamennej ulici.