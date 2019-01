Chvíle hrôzy v bratislavskej MHD: Mladík s nožom v ruke kričal na cestujúcich, vládol strach

Incident na odohral približne o deviatej hodine ráno v bratislavskej Dúbravke. Cestujúci mali strach, mladého muža nechceli vyprovokovať, preto si ho radšej nevšímali. "Snažili sme sa pozerať von oknom alebo niekam inam. Už som sa fakt dosť bála, lebo ten nôž stále držal smerom do ľudí. On tam stále pil tu fľašu a bol hlučný, to ľudia videli," opísala pre noviny.sk svedkyňa.

Keď cestujúci uvideli nôž, rozhodne im nebolo do smiechu. Zdroj: Getty Images

Žena, ktorá sa s podguráženým mužom ocitla v jednej električke, pre portál opísala, že hovoril o inom chalanovi, ktorý ho podľa všetkého nahneval. Práve to mohlo byť dôvodom jeho správania. Reči, ktoré započula svedkyňa, však vyvolávali ešte väčší strach. Mladík hovoril, že ľutuje, že nôž nevytiahol skôr a nebodol ho do krku. "Keď to povedal, mala som slzy v očiach a bála som sa," pokračovala žena. Jedna z cestujúcich potom zavolala políciu. Ozbrojený muž však ešte predtým, ako dorazila policajná hliadka, vystúpil.

Situácia sa zopakovala

Vyčíňanie muža však tým, že vystúpil, neskončilo. Okolo obeda sa znova objavil v električke číslo 4, ktorá smerovala do Dúbravky. Tentokrát zasiahla vodička. Tá cestujúceho vyhodila z električky, nedošlo pri tom k žiadnemu konfliktu. Neskôr skončil v rukách polície.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

"V súvislosti s vami uvedeným incidentom bol hliadkou PZ na osobnej slobode obmedzený 25-ročný muž, ktorý bol následne eskortovaný na príslušné oddelenie PZ za účelom podania vysvetlenia," priblížil bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff. Ako ďalej dodal, vyvodením možnej trestnoprávnej zodpovednosti voči mužovi, ako aj objasnením uvedeného incidentu sa v súčasnosti zaoberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I.

Kovbojka v autobuse

Len pred dvoma týždňami zasiahol DPB iný nepríjemný incident. Na rozdiel od prípadu, ktorý sa odohral uplynulý víkend, však došlo k zraneniam. V utorok 8. januára na križovatke Prievozskej ulice a Mlynských Nív mal na vodiča autobusu MHD vystreliť neznámy páchateľ.

Ako priblížila hovorkyňa DPB Adriana Volfová, vodič stál na križovatke vo vyhradenom BUS-pruhu, keď po jeho ľavici zastalo osobné vozidlo a spolujazdec nečakane cez otvorené okno vystrelil z nezistenej zbrane. Poškodené sklo spôsobilo vodičovi zranenia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Polícia však nepotvrdila, či išlo skutočne o streľbu. Bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková informovala, že okno poškodil "doposiaľ neznámy predmet."

Potrebujú svedkov

Udalosti mal podľa hovorkyne predchádzať incident medzi vodičom MHD a šoférom osobného automobilu. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva. Zároveň oslovili prípadných svedkov k spolupráci. Pri vyšetrovaní totiž môžu pomôcť výpovede, ale aj videozáznam, ktorý by priblížil priebeh udalosti. A teda aj to, či mal neznámy útočník v ruke zbraň.