Dráma vo Veľkom Grobe: Surový útok na dve dôchodkyne, jedna je v umelom spánku

Polícia v súčasnosti intenzívne pracuje na objasnení skutku násilnej povahy, informovali na sociálnej sieti. "Viac informácií zverejníme ihneď ako nám to procesné úkony dovolia," dodali v príspevku.

K napadnutiu došlo v tomto dome. Zdroj: Facebook/Polícia SR

Starosta obce Viliam Rigo potvrdil, že správy o incidente sa už rozšírili aj po obci. On sám v súčasnosti nevie bližšie informácie. "Čakám na výsledok vyšetrovania," uviedol s tým, že obec udalosť šokovala. Nik netuší, čo presne útoku predchádzalo a aký bol dôvod.

Podľa našich informácií boli napadnuté ženy v dôchodkovom veku, boli sestry a žili v spoločnej domácnosti usporiadaným životom. Po tom, ako zatiaľ neznáma osoba vnikla na ich pozemok, skončili v nemocnici. Ako informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová, jedna zo žien utrpela poranenie hlavy a ruky a previezli ju do nemocnice v Galante. "Druhú musela posádku uviesť do umelého spánku a s vážnymi poraneniami hlavy ju previezla do jednej z bratislavských nemocníc," dodala hovorkyňa.