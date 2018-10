Milenecká aféra pri Košiciach s tragickým koncom: Augustín mal Annu (†46) zahrdúsiť vlastnými rukami

Šokujúci prípad sa odohral v polovici februára 2018 v rodinnom dome v obci Rešica v okrese Košice-Okolie. "Žena po fyzickom útoku na mieste zomrela. Polícia v deň spáchania skutku udalosť zadokumentovala a začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," uviedla košická policajná hovorkyňa Jana Mesárová. Vyšetrovateľ však v utorok muža, ktorý je v súčasnosti stíhaný väzobne, napokon obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy.

Valentínska tragédia

Otrasný čin sa mal odohrať 14. februára, teda na Valentína. Ako informoval web denníka Korzár, zo začiatku nič nenasvedčovalo tomu, že ženu pripravil o život jej partner. Práve preto trvalo vyšetrovanie tak dlho. Prípad prevzal odbor kriminálnej polície až neskôr. Ukázalo sa, že Augustín mal Annu jednou rukou škrtiť, druhou jej mal prekryť ústa, na následky čoho zomrela.

Vraj ju našiel v kúpeľni

Augustín ale pred políciou tvrdil, že v osudný deň nebol doma. Žena vraj išla o šiestej večer spať, on odcestoval do Maďarska. Ako opísal portál, chcel vraj zohnať alkohol, lebo už štyri dni nemali čo piť. Keďže nestretol nikoho známeho, vrátil sa domov. Tam už podľa jeho výpovede našiel telo Anny v kúpeľni. Mal ju preniesť do spálne, dať jej masáž srdca, keďže sa mu zdalo, že ešte žije. Záchranárov zavolal až neskôr, o 3.15 v noci.

V prepise telefonátu, ktorý je súčasťou vyšetrovacieho spisu, uvádza, že našiel kamarátku. Viackrát zopakoval, že dýcha, ale nehýbe sa.

Búrlivý vzťah

Polícia v súvislosti s prípadom vypočúvala viacero svedkov, vrátane Štefana, ktorý je bratom obvineného. V čase, keď vyhasol Annin život, mal opitý spať v pivnici, ktorú aj obýval. Povedal, že nebol svedkom toho, ako Augustín bije svoju družku, no potvrdil, že sa často hádali. Navyše si všimol aj jej modriny.

Dcéra nebohej ženy Miroslava taktiež upozornila na modriny svojej matky na rukách i tvári. Augustín sa podľa nej mal Anne vyhrážať dokonca smrťou, volala preto aj políciu. O tom, že vzťah dvojice nebol idylický, vedelo aj okolie.

Pitva ako dôkaz

Augustín tvrdil, že Anna ešte žila, keď ju našiel. Podľa webu denníka Korzár ale správy lekárov hovoria o niečom inom. Lekár RZP, ktorý na miesto prišiel s tým, že sa tam má nachádzať žena v bezvedomí, priblížil, že o 3.40 už vykazovala jasné známky smrti.

Obhliadajúci lekár tiež potvrdil posmrtnú stuhnutosť. V zázname síce uviedol, že mohla nastať z chorobných príčin, no nevylúčil ani cudzie zavinenie. Zo znaleckého posudku súdneho lekára napokon vyplynulo, že Anna zomrela na udusenie v dôsledku hrdúsenia, keďže jej iná osoba prekryla nos aj ústa.

Hrozí mu doživotie

Pre obavu, že by sa Augustín na slobode skrýval a maril tak vyšetrovanie, Okresný súd Košice I vyhovel návrhu prokurátora o väzobnom stíhaní. Obvinený ale podal sťažnosť. Rozhodujúce slovo teda bude mať krajský súd.