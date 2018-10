AKTUÁLNE Slovensko sužujú dopravné nehody: Havária sanitky, hromadné kolízie, dážď aj sneh

Za Bratislavou v smere do Senca sa zrazili dva kamióny. Zelená vlna po pol tretej informovala o blokovanom pravom jazdnom pruhu. Rátajte tam so zdržaním.

Hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová pred 14. hodinou uviedla, že bratislavskí hasiči sú v pohotovosti aj pri ďalšej nehode kamióna. "Momentálne zasahujú pri dopravnej nehode jedného kamióna na zjazde z diaľnice D4 v smere na Brno. Pri zjazde z diaľnice došlo k šmyku a následnému skríženiu kamióna, na vozidle sa zároveň pretrhla jedna palivová nádrž," priblížila.

Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Vytečený obsah nádrže hasiči po príchode na miesto zasypali sorbentom. Na mieste zasahuje 11 hasičov s tromi kusmi hasičskej techniky. Pri udalosti sa nikto nezranil. Zjazd z diaľnice je momentálne neprejazdný.

Kolízia kamiónov

Dopravný servis Zelená vlna informoval krátko pred 13. hodinou o kolízii kamiónov v Tvrdošíne v smere na Trstenú. Dopravu tu riadia policajti.

#NEHODA V Tvrdošíne smerom na Trstenú sa zrazili dva kamióny, dopravu riadia policajti. pic.twitter.com/KQuyCyhTiP — Zelená vlna (@zelenavlna) 24. októbra 2018

Popadané stromy

Na cestách si treba dať pozor aj v súvislosti s nepriaznivým veterným počasím, keďže hasiči informovali o spadnutých stromoch na viacerých cestných komunikáciách. Stromy tiež poškodili niekoľko zaparkovaných vozidiel.

Nehoda v zákrute

Krátko pred obedom sa na dopravnom servise Zelená vlna objavila správa o hromadnej kolízii na vjazde do Veľkého Šariša z Prešova. Keďže sa nehoda stala v zákrute, treba zvýšiť opatrnosť.

#NEHODA Na vjazde do Veľkého Šariša smerom z Prešova sa zrazilo viacero áut, pozor je to v zákrute. pic.twitter.com/JlQPxN3qlC — Zelená vlna (@zelenavlna) 24. októbra 2018

Havária sanitky

Zrážka osobného auta a sanitky si vyžiadala troch zranených, z toho jedno dieťa. Ku kolízii došlo na štátnej ceste č. I/68 v katastri obce Rožkovany, okres Sabinov. "Pri nehode došlo k zrážke 1 osobného vozidla a sanitky ZZS, pričom sanitka po nehode skončila mimo vozovky v poli," informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru na sociálnej sieti. Na mieste zasahovali záchranné zložky už pred 11. hodinou.

Auto bolo po náraze so sanitkou totálne zdemolované. Zdroj: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Pozor na prekážky

Dopravný servis RTVS Zelená vlna pred obedom upozornil, že pozor by si mali dať vodiči v Košiciach na R2 za Poľovom v smere do Šace. Do pravého pruhu totiž zasahoval spadnutý strom. V ľavom boli polámané konáre.

POZOR: V Košiciach na R2 za Poľovom v smere do Šace zasahuje do pravého pruhu spadnutý strom, v ľavom pruhu sú polámané konáre. FOTO: Facebook. pic.twitter.com/GRkveMlq6m — Zelená vlna (@zelenavlna) 24. októbra 2018

Na horách rátajte so snehom

Opatrnosť treba počas celého dňa i noci zvýšiť na horských priechodoch. Meteorológovia predpovedali snehové prehánky. Kašovitá vrstva sa vytvorila na horskom priechode Čertovica.

ZJAZDNOSŤ: Na horskom priechode Čertovica sneží, na ceste je kašovitá vrstva snehu. FOTO: Waze, pic.twitter.com/9ntfeNp17A — Zelená vlna (@zelenavlna) 24. októbra 2018

V pohotovosti od rána

V ranných hodinách hasiči informovali o vážnych dopravných nehodách pri Piešťanoch a Trenčíne. Úsek za Krakovanmi smerom na Trebatice bol ťažko prejazdný v oboch pruhoch. Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, zrazili sa tu tri autá, jedno z nich skončilo mimo vozovky. Pri kolízii sa našťastie nikto nezranil.

Hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji zasahovali pri dvoch dopravných nehodách, ktoré sa v stredu ráno stali v okrese Bánovce nad Bebravou a v Považskej Bystrici.

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová, v katastri obce Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou sa ráno zrazili tri osobné motorové vozidlá. Pri nehode sa zranili tri osoby. Cesta II/592 bola prejazdná len v jednom jazdnom pruhu.

„Ďalšia dopravná nehoda sa stala na ulici M. R. Štefánika v Považskej Bystrici. Okolo 7.30 hodiny sa tam zrazili dve osobné vozidlá a kamión. Zranenia utrpelo päť osôb, z nich jedno dieťa. Všetky zranené osoby sú v opatere zdravotníkov," doplnila Farkasová.

Správu budeme aktualizovať.