Vodička na Orave sa vyznamenala: FOTO, pri ktorej sa ľudia pýtajú, ako sa toto vôbec mohlo stať?!

Auto skončilo vo výklade

Zdroj: Facebook/Dolný Kubín a Orava

DOLNÝ KUBÍN - Vošla do lekárne, nie však po svojich. Vodička Seatu Ibiza si cestu skrátila a do výkladu si to nasmerovala sediac vo svojom aute. Či sa pod kurióznu nehodu podpísala nepozornosť alebo niečo iné, nie je známe. Vtipné komentáre však na seba nenechali dlho čakať. Nikomu sa, našťastie, nič nestalo.