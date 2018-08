FOTO Obrovská tragédia v Česku: Po silnej zrážke traja mŕtvi

Pri meste Doksy na Českolipsku sa dnes ráno zrazil kamión s osobným autom. Dvaja ľudia na mieste zomreli, ďalšieho pasažiera sa snažili záchranári resuscitovať, ale márne. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa Vlasta Suchánková. V osobnom aute išli ešte dvaja ľudia, ktorých museli hasiči vyslobodiť. Obaja skončili vo vážnom stave v libereckej nemocnici.

Nehoda sa stala zhruba desať minút pred siedmou hodinou. Na frekventovanej ceste neďaleko mesta Doksy sa stretol nákladný automobil s plne obsadenou Škodou Rapid. "Okolnosti nehody zisťujeme," povedala Suchánková.

Zdroj: HZS Libereckého kraje

"Dve osoby zomreli na mieste, kde lekár konštatoval smrť pre zranenie nezlučiteľné so životom. Jedna osoba bola resuscitovaná, ale, bohužiaľ, neúspešne," povedal hovorca záchrannej zdravotnej služby Michael Georgiev. Ďalší dvaja ľudia boli vážne zranení. "Jedna osoba bola napojená na umelú pľúcnu ventiláciu a letecky transportovaná na traumacentrum do Liberca a piatu so stredne ťažkým poranením transportovala do Liberca pozemné posádka," dodal.

Kvôli rozsahu a vyšetrovaniu tragédie zostane podľa Suchánkovej zrejme cesta z Českej Lípy na Mladú Boleslav v týchto miestach dopoludnia uzavretá. "Odkláňame dopravu cez Doksy a z druhej strany nám pomáhajú policajti zo stredných Čiech, ktorí v Bělej pod Bezdězem odkláňajú dopravu na Ralsko. Tvoria sa tam kolóny," dodala policajná hovorkyňa.

Zdroj: HZS Libereckého kraje

V Libereckom kraji je to tento rok najtragickejšia dopravná nehoda a patrí k najvážnejším v celom Česku. Viac obetí si vyžiadala len júlová nehoda u Bohuňovice na Olomoucku. Aj tam sa stretol nákladný automobil s osobným. Na mieste zomreli dvaja dospelí a jedno dieťa. Druhé dieťa bolo s ťažkým zranením prevezemé do brnianskej nemocnice, kde ale neskôr tiež zomrelo. Troch mŕtvych si vyžiadala havária autobusu, ktorá sa stala v januári v Horoměřiciach pri Prahe.