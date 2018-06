Motorkársky gang zaútočil na matku s dieťaťom: Šokujúce ZÁBERY, prepad za bieleho dňa

Na šokujúcich záberoch vidno ako mama s asi 3-ročným dieťaťom kráčajú po rušnej ulici. Odrazu za ňou prídu dvaja motorkári a za bieleho dňa sa ich snažia okradnúť. Matka hneď odtiahne svoje dieťa a uteká na druhú stranu rušnej cesty.

Zdroj: Twitter/Amanda Holden ​

Motorkári sa rýchlo vracajú k svojím strojom, keď uvidia, že vodiči zastavujú a snažia sa vystrašenej mamičke pomôcť. Incident sa sral na križovatke Sandpits Road a Petersham Road okolo obeda. Informoval portál mirror.co.uk. Podľa polície sa muži mali žene vyhrážať zbraňou a chceli šperky. Polícia teraz žiada o akékoľvek informácie verejnosť.

So this I know is happening everywhere but this was Sandpits Road Tw10 -21st June 12;35 broad daylight. Mother and child attached. And some #Heroes in a lorry chased them off. Call 101 or 999 if u know these scumbags.. pic.twitter.com/eOQObkBqQk