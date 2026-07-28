Obrovský strach Ilony Csákovej o syna: 50% šanca na prežitie!

PRAHA - Speváčka Ilona Csáková si po narodení mladšieho syna prešla chvíľami, ktoré by nechcela zažiť žiadna mama.
Speváčka Ilona Csáková si materstvo spája nielen s radosťou, ale aj s okamihmi, ktoré patrili k najťažším v jej živote. Dvojnásobná mama otvorene priznala, že po narodení mladšieho syna Dominika prežívala obrovský strach. Chlapček totiž prišiel na svet predčasne a jeho zdravotný stav spočiatku vyvolával veľké obavy. Obľúbená česká speváčka vychováva s manželom Radkom Vonešom dvoch synov.
Starší Daniel sa narodil v roku 2009 o dva týždne skôr, no oveľa dramatickejší bol príchod mladšieho Dominika. Ten sa narodil až o päť týždňov pred plánovaným termínom a po pôrode musel zostať pod dohľadom lekárov. „Nemal úplne dozreté pľúcne mechúriky,“ zaspomínala si Csáková v podcaste Mámy sobě. Pre čerstvú mamičku boli nasledujúce hodiny mimoriadne náročné.
Kým sa zotavovala po cisárskom reze, musela čeliť neistote a obavám o život svojho novorodeného syna. Najťažšie boli podľa nej slová lekárov, ktoré ju doslova zlomili. „Bolo to veľmi nepríjemné a mala som naozaj obrovský strach,“ priznala speváčka. Ešte väčší šok zažila vo chvíli, keď sa dozvedela prvé prognózy.
„Keď mi pán doktor povedal, že je to 50 na 50, skoro som skolabovala. To jednoducho nechcete počuť. Ani nie 24 hodín po zákroku,“ opísala bolestivé spomienky. Našťastie sa situácia postupne obrátila k lepšiemu. Dominik boj zvládol a dnes robí rodičom veľkú radosť. „Jednoducho si to ten chlapec vybojoval. A robí mi veľkú radosť,“ dodala na záver.