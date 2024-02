Slávna herečka je TEHOTNÁ: Prasklo to na červenom koberci

Slávna herečka nosí pod srdcom dieťatko. (Zdroj: profimedia.sk)

Rooney Mara prišla na spomínané podujatie spolu s kolegami promovať filmovú novinku s názvom La Cocina. Na červenom koberci sa predviedla vo voľných čiernych šatách, pod ktorým sa jej črtalo zaoblené bruško. To zvýraznila počas pózovania fotografom. Viac detailov týkajúcich sa jej tehotenstva nie je známych.

Rooney Mara (Zdroj: profimedia.sk)

Pre herečku a jej rovnako slávneho snúbenca - herca Joaquina Phoenixa ide o druhé dieťatko. Dvojici sa v auguste 2020 narodil syn, ktorému dali meno River. To dostal po hercovom bratovi, ktorý v roku 1993 zomrel na predávkovanie drogami. Mal vtedy len 23 rokov.

Slávna herečka si rodičovstvo naplno užíva. „Milujem to. Je to tá najlepšia vec na svete. Viem, že to znie ako klišé, ale materstvo je veľká výzva,” uviedla v podcaste LaunchLeft Rooney.

Joaquin Phoenix bude dvojnásobným otcom. (Zdroj: SITA/AP Photo/Chris Pizzello))