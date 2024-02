Krásna princezná (37) odhodila zábrany: Pre pánsky magazín pózovala NAHÁ!

(Zdroj: pixabay.com)

Až do roku 1918 vládla v nemeckom Sasku rodina Wettinovcov. Po konci 1. svetovej vojny však vtedajší kráľ Friedrich August III. abdikoval a momentálne je táto spolková krajina súčasťou Nemecka.

Pra-pra vnučka spomínaného posledného kráľa Saska však počas včerajšieho dňa vstúpila do histórie. Ako prvá aristokratka sa totiž objavila v známom pánskom magazíne Playboy.

Podľa jej slov by však podobné rozhodnutie schválil aj samotný Friedrich August. „Vždy mi ho opisovali ako človeka, ktorý mal zmysel pre humor a bol veľmi milujúci. Určite by mi to odobril. Dúfam, že zvyšok mojej rodiny to bude tolerovať, ale pochybujem, že by si kúpili výtlačok," uviedla Xenia pre Bild.