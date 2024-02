Náročné obdobie nádhernej speváčky (35): Lekári jej objavili tumor… Myslela som si, že zomriem!

(Zdroj: pixabay.com)

Frankie Bridge sa zrejme najviac preslávila ako členka speváckej skupiny The Saturdays. Tá si počas jej pôsobenia medzi rokmi 2007 až 2014 na svoje konto pripísala niekoľko hitov, medzi ktoré patria napríklad What About Us či Higher.

Okrem toho sa však Brigde venuje aj písaniu textov a moderovaniu. Minulý rok jej však lekári oznámili šokujúcu správu. Počas MRI jej totiž objavili na krku tumor a následne musela čakať na výsledky. V tomto období sa umelkyňa obávala najhoršieho.

Frankie Bridge (Zdroj: SITA)

„Bola som na MRI, pretože som mala problémy s migrénami. Úplnou náhodou však našli niečo na mojom krku, takže som to musela absolvovať znova. Ukázalo sa, že je to tumor, ktorý je našťastie nezhubný, takže nepotrebujem liečbu a som v poriadku. Počas týždňa, kedy mi to doktor oznámil, som však na tom bola veľmi zle," povedala speváčka.

„Práve som varila večeru deťom a povedal mi, že je to tumor. Nepovedal mi, o aký presný typ ide, keďže to vtedy nevedel. Okamžite som si pomyslela, že je to tu, že nastal môj čas. Že budem chorá a myslela som si, že zomriem," doplnila Bridge v šou Loose Woman, kde rozoberali rakovinu kráľa Karola III.