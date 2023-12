Najväčší TAJNOSTKÁR šoubiznisu? Slávny herec sa v tichosti stal dvojnásobným otcom!

Adam Driver (Zdroj: SITA)

Pre mnohé celebrity sú sociálne siete skvelým nástrojom na to, aby komunikovali so svojimi priaznivcami a neraz sa s nimi takto delia o svoje súkromie. Stále sa však nájde aj skupina hviezd, ktoré si svoje súkromie maximálne strážia. Patrí k nim aj herec Adam Driver.

Ten sa v roku 2013 tajne oženil s Joanne Tucker, s ktorou sa spoznali na prelome milénia. Narodenie ich prvého spoločného potomka - syna oznámil tiež len tak počas svojho monológu v Saturday Night Live v roku 2020. Chlapec mal v tom čase už dva roky.

Adam Driver a Joanne Tucker (Zdroj: profimedia.sk)

A práve v tej istej relácii sa Adam prekecol opäť. Ako informuje Page Six, stalo sa tak počas skúšky kostýmu na natáčanie skečov do relácie. „Minulý rok som si prial dievčatko a stalo sa a je to dosť vyčerpávajúce. Takže tento rok si prajem ambien (liek na nespavosť),” uviedol vraj slávny herec.

Termín, kedy dievčatko prišlo na svet a aké dostalo meno, však zostáva tajomstvom...