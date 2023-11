Kaskadér slávneho Harryho Pottera skončil paralyzovaný: Jeho stav je vážny... Emotívne slová o tragédii!

Daniel Radcliffe a David Holmes (Zdroj: Profimedia)

Holmes sa zranil v roku 2009 počas natáčania filmu Harry Potter a Dary smrti. Pri scéne, kde mal letieť vzduchom, utrpel vážne poranenia krčnej chrbtice, kvôli ktorým zostal paralyzovaný od hrudníka nadol. Navyše mal veľmi obmedzený pohyb rúk.

Jeho prognózy však vôbec nevyzerajú dobre. Cysta v jeho mieche totiž spôsobuje, že sa jeho stav zhoršuje a čoskoro bude zrejme úplne paralyzovaný. Svoj príbeh rozpovedal v dokumente David Holmes: The Boy Who Lived, ktorý má dnes premiéru na HBO.

V poslednom období preto poskytol viacero rozhovorov, v ktorých porozprával aj o svojom vzťahu s Danielom Radcliffom. „Vždy, keď ho vidím vo filmoch, tak môžem prostredníctvom jeho úspechu žiť, pretože v jeho začiatkoch som ho dostal do formy a dal mu dobré základy. Vyrastali sme spolu a stal sa jedným z mojich najlepších priateľov. Som na neho nesmierne hrdý. Veľmi veľa mladých hviezd podobný tlak nezvládlo," povedal pre The Independent.

Na filmy o Harrym Potterovi však aj napriek tragédii nezanevrel. „Nebol by som človek, keby som neľutoval to, čo sa stalo. Ale čo sa týka mojej kaskadérskej kariéry a Harryho Pottera, tak neľutujem nič. Mal som najlepšiu prácu na svete a bol som súčasťou niečoho úžasného. Ak si môžu ľudia niečo z môjho dokumentu zobrať, tak je to fakt, že máme na svete obmedzený čas a musíme ho využiť naplno," doplnil Holmes.