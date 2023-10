Tom Hanks ZÚRI: Rovnaký problém môže čoskoro riešiť celý Hollywood!

Tom Hanks (Zdroj: telkac.sk)

Internetom sa začala šíriť podoba Toma Hanksa, ktorá vystupuje v reklame na zubné poistenie. Mnohým fanúšikom sa však toto video nepozdávalo a za pravdu im dal samotný herec, ktorý sa voči nej ostro ohradil na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.

„Pozor! Na internete koluje video, na ktorom promujem nejaké dentálne poistenie. Nie som to však ja, je to moja podoba, ktorú vytvorila umelá inteligencia. Nemám s tým nič spoločné," napísal Hanks k záberu z videa.

Herec pritom v máji tohto roka hovoril o tom, že umelá inteligencia má vo filmovom priemysle stále väčšie zastúpenie. „Vedeli sme, že to príde. Videli sme, že môžete dať do počítača nuly a jednotky zmeniť ich na tvár alebo na postavu. Odvtedy sa to využíva stále častejšie a vidíme to úplne všade," povedal pre The Adam Buxton Podcast.

Vtedy hovoril Hanks aj o tom, že výzor hercov sa bude musieť v najbližšom období začať chrániť ako osobné vlastníctvo. „Môžem vám povedať, že momentálne prebiehajú diskusie o tom, aby boli naše tváre a hlasy brané ako duševné vlastníctvo," doplnil herec.

Tom Hanks na premiére rozprávky Pinocchio (Zdroj: SITA)