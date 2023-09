Sexi modelka ako NEZBEDNÁ ŠKOLÁČKA: Elisabetta, tento outfit by odrovnal aj riaditeľa!

Elisabetta Gregoraci (Zdroj: Profimedia)

Elisabetta Gregoraci je talianska modelka a televízna osobnosť. Svoju kariéru začala ako tanečnica v šou Libero, potom nahradila českú topmodelku Evu Herzigovú v kampani Wonderbra. Jej minulosť sa spája aj s viacerými škandálmi, napríklad, že ponúkala sexuálne služby výmenou za prácu v talianskej verejnoprávnej televízii.

Dnes má kráska už 43 rokov a na jej vrtochy z mladosti si už spomenie len málokto. Stále však vystupuje ako veľká sexica. Aktuálne ju paparazzi nafotili cestou na obed do reštaurácie il Salumaio vo via Monte Napoleone v Miláne... A vyzerala pri tom ako nezbedná študentka. Nahodená bola v čiernej sukni a v čiernom saku a tie doplnila kratučkou košeľou, ktorá jej siahala ledva pod prsia. No, tento outfit by odrovnal aj samotného riaditeľa školy!

(Zdroj: Profimedia)