Rihanna už vraj porodila: Známe je pohlavie dieťatka a detaily!

Rihanna a ASAP Rocky (Zdroj: profimedia.sk)

Len pred pár dňami sa na sociálnych sieťach objavili nádherné zábery, na ktorých tehotná speváčka Rihanna s láskou dojčí svojho milovaného synčeka. Išlo o propagačné fotky na jej značku spodnej bielizne.

Hoci sa na záberoch umelkyňa pýši guľatým bruškom, v skutočnosti je z nej vraj už dvojnásobná mamička. Ako informuje portál Media Take Out, viaceré zdroje z jej okolia potvrdili, že do prominentnej famílie pribudla dcérka.

Jeden z priateľov uviedol, že speváčkina dcérka je jednoducho nádherná. „Je dokonalým obrazom svojej slávnej matky. Dokonca aj on má rovnako svetlé oči,” uviedol zdroj z jej okolia. Samotná speváčka sa k týmto krásnym správam zatiaľ nevyjadrila. Nechajme sa prekvapiť, kedy svetu predstaví svoju princezničku.