Obrovská RANA pre hudobný svet: Zomrel slávny spevák... Kariéru ukončil kvôli vážnej chorobe!

Vo veku 96 rokov zomrel spevák Tony Bennett.

NEW YORK - Vo veku 96 rokov zomrel v piatok v New Yorku americký spevák Tony Bennett. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a webovej stránky stanice Sky News. Pre AP to potvrdila jeho reklamná agentka Sylvia Weinerová, ktorá dodala, že Bennett zomrel v New Yorku.