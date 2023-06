Chlapom spôsobila ÚPAL: Sexi herečka hore bez... Na všetkých špúlila ZADOK!

Sofía Vergara je slovenským divákom známa predovšetkým zo seriálu Moderná rodina, v ktorom hrala od roku 2009 až do roku 2020. V čase premiéry mala 37 rokov... Odvtedy však uplynulo 14 rokov a herečka už o dva týždne oslávi 51. narodeniny. Pri pohľade na ňu by to však tipoval naozaj málokto.

Dokázala to aj najnovšou fotkou, ktorú zavesila na sociálnu sieť Instagram. Krásna Kolumbijčanka sa na nej opaľuje pri bazéne... A okrem toho, že je bez akéhokoľvek mejkapu, chýba jej aj podprsenka. No viac ako absentujúci vrchný diel plaviek, fanúšikov určite zaujal jej zadok, ktorý na nich vyšpúlila. Je naozaj výstavný, veď pozrite sami!