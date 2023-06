54-ročná herečka sa nahoty nebojí: Nečudo! Veď má TELO ako mladica

LOS ANGELES - Má sa čím pochváliť! Hoci herečka Parker Posey oslávi v novembri 55. narodeniny, rozhodne nepatrí do starého železa. A pri pohľade na jej výstavné krivky nepochybne zbledne závisťou nejedna jej rovesníčka. Umelkyňa svoje telo predviedla nedávno, keď sa vyzliekla pred kamerami.

Herečka Parker Posey, známa napríklad z filmov Vreskot 3, či Divoká jazda a Láska cez internet odhodila zábrany i oblečenie v novom psychologickom horore s názvom On sa bojí. "Parťáka" jej pri sexuálnej scéne robil kolega Joaquin Phoenix. Keďže sú obaja veľkí profesionáli, zvládli to bez akýchkoľvek problémov.

Režisérom počinu je Ari Aster, ktorý sa podpísal už napríklad pod filmy Slnovrat a Desivé dedičstvo. Dej zachytáva príbeh čudáka Beaua, ktorý sa musí vyrovnať so svojimi strachmi a vziať svoj život do vlastných rúk. Spomínaný počin príde tento týždeň aj do našich kín.

VIDEO: Trailer k filmu On sa bojí.

Parker Posey pred kamerami predviedla nielen svoje herecké nadanie, ale aj výstavné krivky, za ktoré sa rozhodne hanbiť nemusí. čo poviete?

Galéria fotiek () Parker Posey

Zdroj: profimedia.sk