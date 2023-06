Bolestné spomienky legendárneho Carlosa Santanu: Bol obeťou sexuálneho zneužívania!

LOS ANGELES - Odpustil mu! Spevák Carlos Santana (75) patrí k umelcom, ktorých meno je verejnosti dobre známe. V týchto dňoch v médiách ožili jeho bolestné spomienky na obdobie, keď bol obeťou sexuálneho zneužívania. To sa dialo v čase keď mal 10 až 12 rokov.

V rámci Tribeca filmového festivalu mal svoju premiéru aj dokument s názvom Carlos, ktorý divákom ponúka bližší pohľad na život tejto hudobnej legendy. „Existuje príslovie, ktoré hovorí, že zranení ľudia ubližujú iným ľuďom. Je to moja bolesť. Stalo sa mi to. Ale keď sa otvoríte a necháte to ísť, potom už tú bolesť necítite,” uviedol k svojej traume z obdobia dospievania slávny Carlos Santana.

Tomu v procese odpustenia výrazne pomohla spiritualita. „Mohol som ho poslať do pekla. Ale vizualizujem si ho ako malé dieťa a okolo neho je svetlo,” prezradil Carlos, ktorý ľuďom odporúča práve cestu odpustenia.

O sexuálnom zneužívaní Santana prvýkrát prehovoril v roku 2000 v rozhovore pre Rolling Stone. Ako vtedy uviedol, dialo sa to takmer každý deň, v čase keď mal 10 až 12 rokov. „Bol to veľmi chorý človek,” zhodnotil s odstupom času umelec. Spomínaný muž bol priateľom jeho rodičov.