Smutná správa zo šoubiznisu! Mladá herečka († 28) prehrala boj s rakovinou

Samantha Weinstein sa herectvu venovala od detstva. Prvú výraznú rolu stvárnila ako 10-ročná vo filme Big Girl. Za svoj výkon bola dokonca odmenená cenou ACTRA. V roku 2013 si po boku Julianne Moore zahrala vo filme Carrie. Venovala sa tiež dabingu, spevu a hudbe. Bola členkou kapely Killer Virgins.

Galéria fotiek (2) Samantha Weinstein

Zdroj: profimedia.sk

Sympatickej herečke zhruba pred dvoma rokmi oznámili lekári zdrvujúcu správu. A to, že má rakovinu vaječníkov. Ako informuje Global News Canada, 14. mája pred poludním svoj boj prehrala. „Sam bola plná pozitívnej energie. Rozžiarila každú miestnosť, do ktorej vošla. Povedal by vám to každý, kto sa s ňou stretol,” uviedol otec zosnulej herečky David, ktorý túto smutnú správu potvrdil.

Samantha sa len pred pol rokom vydala za svoju životnú lásku Michaela. Fotkami zo svojho veľkého dňa sa pochválila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.