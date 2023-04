KRÁSNA SPRÁVA! Kučeravá Sue sa vydala za dredatého tanečníka... Poznajú sa od detstva

Galéria fotiek (5) Kučeravú Sue stvárnila herečka Alisan Porter, ktorá sa cez víkend druhýkrát vydala.

Zdroj: Warner Bros a Instagram

LOS ANGELES - Svoju lásku spečatili svadbou! Alisan Porter (41), ktorá dnes pôsobí najmä ako speváčka, sa do sŕdc mnohých vryla ako predstaviteľka rozkošnej Kučeravej Sue z rovnomenného filmu. Do sveta aktuálne vykričala krásnu správu. A to, že sa v nedeľu vydala za svojho kamaráta z detstva.